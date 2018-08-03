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加拿大政府因跨境者一年半花了 2.7亿加元

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 3 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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根据联邦政府各部门提交给议会预算办公室 （the parliamentary budget office，PBO）的数据，在过去大约一年半的时间里，加拿大政府因非正规过境者的花费已经超过2.7亿加元。

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加拿大议会预算官 Jean-Denis Frechette 在 7 月初要求政府提供自 2017 年初以来的相关数字，最近，这些数字被提交给了议会移民委员会的成员。

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四个部门参与

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加通社报道说，加拿大有不同机构参与了对跨境者的处理。

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负责边境安全的加拿大边境服务局（CBSA）报告说，在2017 年 4 月至2018年6月期间，花费了大约 5450 万加元。该机构表示，在此之前没有全面的数据，因为前几年寻求庇护的非正规过境人数很少。

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与此同时，移民部自2017年初以来已花费超过1.17亿加元；加拿大皇家骑警则表示，自2017年6月以来为处理跨境者已花费超过730万加元。

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移民和难民委员会（IRB）是一个裁决难民申请和上诉的机构，IRB于2017年2月开始跟着为非正规移民开支的数据。从那时起，该机构支出了略低于1700万加元。

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IRB说，在2017年接到了18,000个申请，2018年到目前为止为11,760 个申请。根据 2017 – 18 年的数字，IRB估计今年将总共收到非正规过境者的2万份难民申请，明年还将收到2万份，并预测处理所有这些申请的总费用为7360万加元。

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没有未来费用预测

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Radio-Canada/René Saint-Louis

PBO 还要求上述机构也提供未来5年对非正规过境者的费用预测，但 CBSA、加拿大皇家骑警和移民部都表示无法提供对未来的成本预测，因为过境者的人数经常波动。

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加拿大移民部长Ahmed Hussen在给议会预算官Jean-Denis Frechette的答复中写道，根据加拿大签署的国际公约和加拿大法律，加拿大政府有义务向登上加拿大土地寻求保护的人提供正当程序。

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他还写道，“因此，对受理的庇护申请没有上限”。

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反对党抨击数字不全

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加拿大反对党 – 保守党的移民事务发言人Michelle Rempel 很长时间来就呼吁政府给出有关非正规过境者花费的费用，在数字出来后，她抨击说政府给的数据不完整，因为没有包括把被拒者驱逐出境、为跨境者安排住房、对省级政府提供的资金以及相关社会服务的成本。

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Michelle Rempel  还批评大多数机构都没有对非正规入境者今后的开支提出预算。

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Radio-Canada

过境者的新策略

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这些文件还显示，加拿大边境服务局 （Canada Border Services Agency ，CBSA）的官员已经注意到非正规过境者正在采用的一个新策略。

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一些非正规进入加拿大的难民申请人，正在利用加拿大法律上的一个漏洞，把自己作为在加拿大的  “亲属”，从而使他们的配偶、子女、兄弟姐妹、法定监护人、祖父母、姨叔以及侄女和侄子们可以在官方边境入境口入境，而不被视为非正规过境者。

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保守党的移民事务发言人Michelle Rempel 指出，政府没有就利用这一漏洞的人数提供任何数据。

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