多伦多从联邦获 $1100万，安置难民申请人

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星期五（8月3日），市长 John Tory 表示，联邦政府承诺为帮助多伦多应对大量寻求庇护者而拨出 1100万加元，这一承诺是 “向前迈出的重要一步”，但 John Tory 同时表示，不久将需要更多的资金。

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多伦多市长与联邦政府边境安全部长 Bill Blair 在星期五上午的联合新闻发布会上表示，这笔资金已经到了多伦多市政府的财库里。

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多伦多市长 John Tory, 左, 和联邦边境安全部长 Bill Blair 举行联合新闻发布会 (Martin Trainor/CBC)

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这个星期，联邦表示，将为目前居住在多伦多地区大学宿舍里的数百名寻求庇护者支付入住酒店的费用，一直付到 9 月底。

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从10 月开始，将由多伦多市来负责为他们找到固定住房。

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Bill Blair 表示，多市政府和联邦官员之间将继续为找到一个长期解决方案进行谈判，这些解决方案可能包括联邦为寻求庇护者的临时住房对多伦多提供进一步的财政支持。

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