弗雷泽河水温度太高，可能造成洄游途中的红大马哈鱼产卵前死亡

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2018年是红大马哈鱼四年一度的洄游产卵年。在BC省弗雷泽河中，无数条红大马哈鱼正在奋力逆流而上，它们每天要游大约30公里，目的是要回到将近500公里外、它们四年前出生的河床去产卵。

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但是一星期来，弗雷泽河水的温度一直居高不下。在某些河段，水温有几天达到了20.7摄氏度。这个温度对下河戏水的人类也许合适，但是对正在星夜兼程的红大马哈鱼来说是非常严峻的考验，可能导致更高的“产卵前死亡率”。

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千万条红大马哈鱼洄游的景象极为壮观。（Canadian Press）

根据加拿大渔业部的介绍，水温达到18摄氏度时，红大马哈鱼就已经感到不适了。19度时，它们会放慢速度，出现疲劳迹象。水温上升到20度或更高时会造成它们严重不适，甚至在产卵前死亡。

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加拿大渔业部官员在接受CBC采访时说，现在的高温天气比过去频繁。在1950年到1980年期间，平均每年只有两天弗雷泽河水温超过19度。但是在过去八年中，平均每年有22天河水温度超过这个水平。

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今年预计将有1400多万条红大马哈鱼洄游，景象壮观。但是根据当地气象预报，今后十天，弗雷泽河水温都会在19度以上。

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（RCI with CBC News, Lisa Johnson）

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