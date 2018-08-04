华人学生获得维米基金会奖金，前往欧洲了解两次大战历史

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魁北克省蒙特利尔市的16岁华人学生李蒙（Stanford Li）是维米基金会今年的Biverbrook奖金获得者之一。该基金会是一个非营利组织，每年夏天在加拿大全国挑选十四名15岁到17岁的少年，送他们去欧洲游历、学习两个星期，了解加拿大军人在两次世界大战中的贡献。

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这是李蒙第二次提出申请。他需要为此写两篇文章和一篇研究报告，准备简历，并请老师写推荐信。他选择了一战中的华工作为一篇文章的主题，在数百名候选人中脱颖而出。

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李蒙说，他一直喜欢世界历史。他的外公曾经参加抗日战争，这使他对二战史格外感兴趣。此外，他的钢琴达到十级，还是个游泳健将，在上个星期的加拿大青少年游泳锦标赛中，他获得了16-18岁少年组的男子3000米比赛第五名。

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李蒙在动身前往欧洲之前接受了本台的采访。

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