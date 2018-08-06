夏季露营备受青睐，加拿大露营地供不应求

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夏季露营，一向是加拿大人喜欢的度假方式，位于山里、水边的露营地，都需求提前半年预订，若等到最后一分钟，有山有水的好地方早就没了。

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加拿大的国家公园里都设有露营区，加拿大广播公司不久前报道说，今年夏季，BC 省内国家公园露营地的预订比去年大增了超过 13%。

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(Ministry of Environment)

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除了露营的人越来越多，人们露营的方式也在改变。

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帐篷转为房车

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加拿大广播公司报道说，新不伦瑞克省的 “海洋露营地”（Oceanic）位于海边，该露营地的业主大卫·马泰斯是（David Maltais）告诉加拿大广播公司的记者，他的营地最近几年可真是供不应求，夏季最繁忙的时候，他每天都要拒绝100至150名露营者的要求。

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两年前，他决定营地只接受拖车、房车来露营，这主要是出于经济上的原因。

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他说，我们满足不了人们的需求，营地租给开拖车、房车的人，比租给用帐篷的人费用更高，所以，我们决定干脆取消租给用帐篷的人。

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“豪华”露营

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马泰斯拥有这个“海洋露营地”已经有12年时间了，他说，在取消了帐篷后，他发现人们采用的露营车辆正变得越来越大，露营车里面也越来越高档。

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原来来露营的人中，有不少是小型拖车，现在已经都是中型、大型的房车。

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乔安娜和莫里斯·理查德（Joane和Maurice Richard）就是有着一辆一流房车的夫妇。

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从2014年开始，他们一直在Oceanic露营地度过自己的夏天，他们是这个海边露营的粉丝。

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理查德夫妇的房产不但大，而且里面应有尽有：客厅、设备齐全的厨房、卫生间、大大的卧室，还有空调和电视。

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这并不是一个营地的情况，目前在加拿大，已经出现了 Glamping 这个单词，这个词是英语两个词 “Glamour” 和 “Camping” 的合成.

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露营地能上网

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在露营地能上网早就不是什么新鲜事。

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“海洋露营地” 的业主该露营地的业主大卫·马泰斯表示，提供有线电视和互联网服务已经成为吸引客户的关键要素，这些是一个露营地必须提供的服务，要不人就不来了。

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他说，互联网现在是我们生活的一部分，孩子们不再那么喜欢在外面玩耍了，他们要玩电子游戏，要看电视，听起来让人无奈，但这就是现实。

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社区意识

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“海洋露营地” 的老客户乔安娜和莫里斯·理查德夫妇其实就住在这个露营地附近，开车大概只要 5分钟，他们把自己的露营房车一年四季都停在露营地里。

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理查德夫妇说，每个露营地就好象是个小社区，星期六晚上经常有音乐会、舞蹈等演出，丰富了他们带来了业余生活。

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米歇尔·马丁 （Michel Martin）是另外一位露营爱好者，他说，很多人喜欢去露营地，因为那里有一种社区意识。

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他说，通常住在城市里的人，不太会和邻居交谈，但到了露营地，气氛就变了。

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不过，马丁喜欢去更野的地方，带着自己的帐篷露营。

他说，我更喜欢去那些有蚊子和熊的地方露营，搭起自己的帐篷，感觉更自然，更刺激，也更安静。

（RCI with Annie Desjardins/Radio Canada）

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