加拿大和沙特的外交危机可能让一万多沙特留学生无法入学

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加拿大在刚刚过去的周末遇到了一场外交危机。沙特阿拉伯宣布驱逐加拿大大使，召回本国驻加大使，冻结商贸活动和教育交流。后一项意味着一万多名在加拿大上学的沙特留学生9月份可能无法顺利注册。

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两国之间驱逐大使，中断往来，这样的风波在国际外交关系中不是新鲜事。但是沙特的行动令人惊讶的地方在于引发它的事件并不大，至少在加拿大这一边看来。滑铁卢大学政治学系教授莫玛尼（Bessma Momani）说，就她记忆所及，这是前所未有的。

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加拿大外交部上星期发表声明，对最近沙特女权活动人士萨玛尔.巴达维（Samar Badawi）等人被逮捕表示“严重关切”，并呼吁沙特政府立即释放她们。外长弗里兰德（Chrystia Freeland）也在推特上表达了同样的立场，呼吁让巴达维姐弟重获自由。

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巴达维姐弟 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 萨玛尔的弟弟拉伊夫.巴达维（Raif Badawi）是沙特著名博客作者，因呼吁宗教宽容和批评宗教界人士在2014年被判10年有期徒刑，一千鞭刑和一百万里亚尔的罚款。他的妻子和三个孩子在他被捕后流亡加拿大，目前已获得加拿大国籍。加拿大政府和国际社会一直在为他的获释努力。 萨玛尔是沙特女性投票权、驾驶权的积极推动者之一，曾经在2012年获得国际女性勇气奖。过去她也曾被逮捕和被限制旅行。

在加拿大驻沙特大使馆转推加拿大政府的声明后，加拿大驻沙特大使霍拉克（Dennis Horak）立刻被沙特列为“不受欢迎的人”，被要求在24小时内离境（他恰好回国休假）。沙特外交部登出措辞激烈的推文，指责加拿大政府干涉沙特内政，严重违反沙特法律。沙特政府尤其提到加拿大外交部声明中“立即释放”的呼吁，说如此措辞非常令人遗憾，在双边关系中是不可接受的。

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开学在即，一万多名沙特学生不幸躺枪

沙特政府的还击加拿大措施之一是中止留学交换项目和奖学金。这意味着一万多名在加拿大上学的沙特留学生突然被切断了收入来源。沙特官员星期一（8月6日）表示，他们将被安置到其他国家继续学业。但是莫玛尼说，现在已经进入八月，新学年马上就要开始了。现在来找新的学校实在太晚了。这对学生来说是灾难性的。

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对加拿大来说也是不小的经济损失。沙特是一个重要的留学生来源国。对许多加拿大城市和大学来说，外国留学生的学费是一笔可观的收入来源。

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沙特阿拉伯是加拿大在中东地区的第二大出口市场，主要出口产品是装甲车和汽车。安省GDLS公司几年前和沙特签下了一笔150亿加元的装甲车出口合同，创业内最高纪录。加拿大从沙特进口石油。2016年，从沙特进口的石油占加拿大全部进口石油的11%。

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沙特的目的是敲山震虎

每次有著名维权人士被逮捕，加拿大和欧美国家发个声明表态是惯常做法，更不要说巴达维的妻儿还是加拿大公民。被捕人士所在国的反应也不过是发表声明或外交部发言人口头驳斥。但是莫玛尼说，沙特阿拉伯这次做出如此反应她并不意外，因为这符合沙特新王储穆罕默德.本.萨勒曼掌权后的一贯行事风格。他曾以反腐为名进行王室大清洗，也曾软禁黎巴嫩总理。

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渥太华大学国际关系专家朱诺（Thomas Juneau） 也说，沙特现在的外交政策比过去强硬得多。他认为沙特是想借这次的出格举动向国际社会传递一个信息：我们不接受这样的批评，我们会做出反击。

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加拿大政府没有改变立场。外长弗里兰德星期一下午在温哥华的一个国际会议上发表讲话时表示，沙特阿拉伯妇女的命运和权益应该受到加拿大人和全世界的关注。加拿大永远不会放弃维护人权。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News, CP, AP）

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