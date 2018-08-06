温哥华同性恋骄傲大游行40年：总理特鲁多呼吁包容和爱

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加拿大西岸温哥华昨天（周日）举行了一年一度的“同性恋骄傲大游行”，而且恰逢活动40周年。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多参加了游行，与他一起参与的联邦官员还有加拿大国防部长萨吉安 （Harjit Sajjan）。

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在骄傲大游行开始之前，特鲁多在同性恋父母家庭协会（PFLAG)的早餐会上发表演讲，呼吁包容和爱。

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他说，世界上很多地方，还可以更包容一些。而加拿大应该超越仅仅是包容不同人群，选择去爱他们。

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加拿大PFLAG发言人Colin McKenna则对特鲁多表示，感谢加拿大政府在去年11月，就历史上对同性恋人群的歧视行为在议会正式道歉。

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不过，特鲁多在西部不列颠哥伦比亚省的两天活动，也遭遇抗议。

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反对跨山输油管道建设的原住民以及其他社团集会，抗议特鲁多政府支持输油管建设的政策。

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