加拿大税务局民调：了解如何让比特币使用遵守税法规定

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在加拿大，一些商家开始接受网络虚拟货币比特币支付。

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而加拿大税务局（CRA）认为，比特币很难追踪，很可能造成“税收违规”。

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加拿大税务局发言人Etienne Biram表示，他们对使用比特币的20个商家进行了民调，了解在传统商业领域里，比特币是如何运作的？为什么商家要使用比特币？

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他还强调，非常重要的一点是，任何网络虚拟货币的使用，都不意味着你可以逃避税务责任。

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加拿大比特币提款机：数量不多但逐渐增加

根据报道，目前，加拿大境内有300个店铺使用比特币提款机（ATM）。

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当然，所谓的比特币提款机不是说你的比特币与银行帐号相连，而是你可以在上面通过网络，链接网络终端，进行比特币交易。

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研究：尽早准备对策

从这次对于接受比特币的商家调查来看，税务局得到的信息是，商家每天平均接受2到5名消费者使用比特币，这个数字似乎没有预期的高。

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而大部分商家解释，他们接受比特币消费的原因是，方便消费者。而消费者使用比特币ATM是为了投资。

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不过，研究也显示，普通民众似乎都比特币有偏见。认为使用比特币似乎与不法行为关联，或是可能是为了逃避交税。

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怀雅逊大学商业法教授Jason Beitchman表示，Uber的案例告诉我们，政府及早了解自己需要做什么去保护消费者，以及掌握新技术管理和规范行业非常重要。

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RCI with CBC

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