加拿大外长渴望尽快结束 NAFTA 谈判

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加拿大外交部长弗里兰德（Chrystia Freeland）表示，非常渴望结束北美自由贸易协定 NAFTA 的重新谈判。

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弗里兰德告诉记者，她渴望结束谈判，并说在上个月的墨西哥大选之后，有关会谈已 “回到紧密谈判的轨道上”。

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然而，上周五（8月3日）美国和墨西哥在华盛顿举行了双边会晤，加拿大没有参加。

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(Eduardo Verdugo/Associated Press)

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加拿大外长表示，这是因为美墨正在讨论对他们两个国家来说更重要的一些问题，过去一周内她一直在与美国和墨西哥的谈判代表保持密切联系。

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她还说，在新加坡参加了几天的东盟外长会议后，她已经做好了重回谈判桌的准备。

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弗里兰德表示，我认为重新开始 NAFTA 的紧密谈判对加美墨三国都是好事情。

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