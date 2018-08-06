纪念大学三名从音乐转向医学的学生。 (Peter Jackson/CBC)

音乐与医学相似：三名医学院学生细谈感受

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 6 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司（CBC）记者Peter Jackson报道称，纽芬兰省纪念大学在这些年，越来越多地接收有音乐背景的学生。

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“伟大的科学家也是艺术家”

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最近他采访了其中的三位，并希望从中梳理音乐（艺术）与医学的相似性。

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题图图片中的三个人，从左至右，是安德鲁·达斯摩尔（Andrew Dunsmore）、道格·安吉尔（Doug Angel）、以及吉萨·沃琪（Jessa Wokey）。他们有一个共同的特点，那就是，在进入纽芬兰纪念大学医学院学习之前，都毕业于专业音乐学院。

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35岁的安吉尔在本科主修钢琴，而现在他是一名外科医生，他灵巧的手指现在用在手术上，他的专长是切除肿瘤。

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在接受加拿大广播公司记者访问时，他表示，自己越来越意识到音乐与医学有更多相似之处。

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持续不断的提高
比如，演奏家和外科医生一样，需要避免自满。

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安吉尔表示，他在大学的导师是钢琴家拉派兰（Andre LaPlante）。派拉兰有一个简单的座右铭：在音乐领域，停滞不前是不能接受的。

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他说，我这个级别的音乐人经常做的是，不断重新评估自己的水准。相对来说，医学界做得还不够。

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安吉拉认为，医学导师应该不仅仅是老师，也应该是教练。这样才能令学生进步。

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他举例说，有些住院医生觉得，我已经做了30例甲状腺切除手术了，我做得不错了。但是，如果你不反思你在哪些部分做得不好，哪些地方可以提高 —— 你就不会做得更好。他认为，甚至是最优秀的外科医生也会从反思中获益。

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沃琪进入医学院之前完成了钢琴演奏学位。（cbc)

从音乐转向医学
24岁的沃琪目前是纪念大学医学院一年级学生。

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三年前，她在纪念大学得到了钢琴表演专业学位，随后，她前往安大略省的Wilfrid Laurier大学，学习音乐治疗课程。

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去年，她申请了母校的医学院。

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她表示，音乐治疗课程开阔了她的眼界，让她深深爱上了健康领域，所以，最终她希望更进一步追求这个目标。

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沃琪的感受是，音乐学习的经历，比如当初在室内乐演奏的经历，令她更有纪律性和更有准备。

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她说，你在团体演奏的时候，要求你提前做好准备，与其他人合作，讨论我们怎么做才能达到目标。

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“这些是音乐学校的要求，医学院也是这样。”

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她还说，自己注意到，医学院很多学生都热爱音乐，还有人组成了自己的乐队，称作“另类医学”。

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“父亲的康复过程令我想成为医生”
达斯摩尔在音乐系主修的是打击乐，毕业后他开始职业演出生涯，还曾经与蒙特利尔交响乐团合作过。

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他的父亲是一名当地著名的合唱队指挥，前些年，被诊断患上了淋巴瘤。而出色的治疗过程令达斯摩尔印象深刻，还让他再次感受到高中时期对与医学和科学的好奇心 —— 高中毕业的时候，他在学习音乐还是医学两者之间犹豫过。

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他说，他的父亲治疗过程很好，他重新回做了合唱指挥，现在已经退休了。

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而36岁的他则选择回到学校，成为医学院新生 —— 一圆少年时代的另一个梦想。

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伟大的科学家也是一种艺术家
从很早开始，就有人研究科学与艺术的关联，不仅仅是在通过艺术治疗病患者，而是从这两者之间的联系。

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比如意大利著名画家达芬奇，他是伟大的画家，但是，他对人体解剖和器官的描绘，惊人的准确。

达芬奇绘制的心脏细节。（ResearchGate）

十九世纪奥地利著名外科医生Christian Billroth曾经是一名钢琴家。

他也曾提及艺术与科学的关联。他说，当你在技术和技能上达到一定高度之后，科学和艺术往往在美学、可塑性、以及形式上是融合的。

他说：“伟大的科学家也是一种艺术家。”

RCI with CBC Peter Jackson 

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