“支持魁北克独立！”沙特政府和加拿大发生外交冲突，沙特水军也来助战

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沙特阿拉伯政府指责加拿大声援被捕的沙特维权人士萨玛尔.巴达维（Samar Badawi）等人是干涉内政，沙特水军闻声赶来增援。一些沙特推特账号宣称支持魁北克省独立，并把推文同时转发给加拿大外交部长弗里兰德（Chrystia Freeland）或加拿大驻沙特大使馆。

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不过有些人仓促之中没有做足功课，把魁北克城的市旗当成魁北克省旗贴了上去。

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除了替沙特政府宣布支持魁北克建国以外，他们还提到加拿大政府对待原住民的方式，声称沙特政府“很担心加拿大对原住民的文化灭绝”。

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负责奖学金的沙特教育部官员星期一（8月6日）接受当地电视台采访时表示，大约有7000多名已经在加拿大的沙特留学生及其5000多名家属将被转到其他国家去。首选是美国和英国，另外爱尔兰、澳大利亚、新西兰、日本和新加坡也在考虑之中。

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（RCI with CP, Radio-Canada ）

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