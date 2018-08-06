魁北克省教育部长反对在预科和大学校园附近设大麻销售点

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魁北克省大麻协会上周宣布将在魁北克城圣弗瓦预科学校附近开设第二个大麻销售点。这里离拉瓦尔大学也很近。魁北克省教育部长普鲁（Sébastien Proulx）星期一（8月6日）表示，他认为这个地点不合适，因为离校园太近了。

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魁北克省已经立法规定不得在中小学校园周围250米以内卖大麻，对预科和大学却没有任何限制。但是该省预科联合会认为，即使法律没有规定，在选择销售点所在地时谨慎从事也是大麻协会应该做的。

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魁北克省预科联合会已经向省政府提出了禁止在预科校园附近卖大麻的要求。据统计，魁北克省预科学生当中有24%是未成年人。

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加拿大将从今年10月17日起实施大麻合法化的法律，距今不到两个半月。各省都在为此做准备。魁北克省政府自今天起开始在广播和电视上开始相关法规的普及活动。例如吸大麻后禁止开车，禁止吸烟的地方同样也禁吸大麻等等。

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（RCI avec Radio-Canada）

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