Infographic KSA

沙特一组织发布对加拿大911式攻击威胁图片，很快删推道歉

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 7 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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过去一天，加拿大和沙特阿拉伯之间的关系急转直下，发生外交危机。

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在争端当中，推特上一个署名Infographic KSA的沙特年轻人机构发布了一张自制的图片，上面可以看到一家加航客机正冲向多伦多的CN塔，很多人感到这个画面恐怖，因为与美国遭受的911恐怖袭击概念相似。

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图片上的文字写到：把鼻子伸到不该去的地方。

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下面的一行说明，大意是：多管闲事的人不会有好结果。

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Infographic KSA很快就删除了这张图片，并发了一条道歉，称他们意识到上一条推特不合适，所以删掉了。

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这个账号是推特验证用户，自称为沙特年轻人科技自愿者组织，拥有35万粉丝。

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不过，互联网是有记忆的，这张图片一下子在社交媒体圈子传开了。

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下午三点，沙特媒体部宣布就这个账号发布的图片展开调查，并命令Infographic KSA 关闭账号。

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萨玛尔.巴达维2012年获得国际女性勇气奖。。(Alex Wong/Getty Images)

加拿大沙特外交危机
加拿大外交部上星期对沙特最近针对女性社会活动家的镇压，尤其是逮捕了女权人士萨玛尔.巴达维（Samar Badawi），提出批评。

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而周日，沙特强硬回击批评，召回大使，驱逐加拿大大使（恰好大使在国内度假），冻结两国新的贸易活动，要求一万多沙特留学生撤离加拿大，停止沙特航空公司飞往多伦多的航班等。

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加拿大外长佛里兰周一下午回应，加拿大不会屈服，会永远站在沙特人权斗士一边，并重申女权即人权。

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她还表示，加拿大欢迎沙特学生留在加拿大继续学习。

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相关阅读：加拿大和沙特的外交危机可能让一万多沙特留学生无法入学

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