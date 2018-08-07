男人维权：男厕所也要有尿片更换台

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加拿大两个孩子的父亲Chris Webb在社交媒体和传统媒体上对Tim Hortons在蒙特利尔郊区Île-Perrot​的咖啡连锁店的男厕所没有婴儿尿片更换台的抱怨很快有了结果，Tim Hortons公司对Chris Webb表示了歉意，不但表示要在他就餐过的Île-Perrot咖啡店的男厕所立刻安装婴儿尿片更换台，而且承诺会很快在全加拿大Tim Hortons咖啡店的男女厕所都安装婴儿尿片更换台。

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男人不得不用女厕所

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Tim Hortons公司在发给加拿大广播公司的声明中表示，Tim Hortons咖啡连锁店是面向整个家庭的餐馆，不论性别如何的顾客都应该有在厕所里使用婴儿尿片更换台的方便，Tim Hortons公司已经开始在全加拿大范围内实行新的铺面装修，男女厕所都有婴儿尿片更换台是这一装修计划的一部分。

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上个星期五中午时分，Chris Webb的妻子在理发店剪头发，他带着14个月大的儿子来到Tim Hortons在蒙特利尔郊区Île-Perrot的一家咖啡店吃饭。当发现儿子的尿片该换了的时候他带着孩子前往男厕所，发现那里没有可以放下来使用的折叠尿片更换台。

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Chris Webb找到前台服务员询问哪里可以给孩子换尿片。前台服务员说他可以使用女厕所，并为他确认了一下女厕所没有人在使用。

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女厕所里有两个厕所隔间，Chris Webb在为儿子更换尿片时为了避免引起不必要的误会，用婴儿车挡在厕所隔间的门、使厕所隔间门处于半开的位置。一位女士进来后看见有男人在、以为自己走错了地方，问这里是不是女厕所。Chris Webb回答说这是女厕所，因为男厕所里没有婴儿尿片更换台所以他不得不暂时借用女厕所。

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男女都尴尬

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那位女士似乎想使用旁边的厕所隔间，但推开门后又改变了主意，离开女厕所在外面等候。

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Chris Webb为儿子换完尿片离开女厕所时，见到等在门外的那位女士向她表示道歉。该女士说没关系，她也有小孩、知道给小孩换尿片这种事。虽然双方都很客气，但明显都感觉到尴尬。

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Chris Webb在过道遇到该餐馆的经理，向其提出男厕所里没有婴儿尿片更换台的问题，那位经理表示可以用女厕所给婴儿更换尿片，并说女士们是不会在意的。

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Chris Webb虽然过去自己或是朋友也遇到过类似的事情，但他觉得这次应该做点什么以促使改变的发生。于是他在推特上发帖要求Tim Hortons公司对为什么其咖啡店男厕所没有婴儿尿片更换台给出解释。

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Tim Hortons承诺改变

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Chris Webb的推特短文受到众多做父母的加拿大人的支持。

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Chris Webb在接受加拿大广播公司CBC蒙特利尔英语广播电台早间广播节目Daybreak采访时说，现在都2018年了，做父亲的也要给孩子更换尿片。Tim Hortons男厕所没有婴儿尿片更换台的情况并不是例外，而是餐馆业普遍存在的情况。

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到星期一下午，Tim Hortons管理层打电话向Chris Webb表达了歉意、听取了他的建议、并承诺做出改变。

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RCI with Elysha Enos · CBC News

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