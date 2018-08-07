新民主党领袖辛格想在BC省竞选议席

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出任加拿大新民主党领袖差不多一年时间的辛格 Jagmeet Singh想在BC省Burnaby South选区的补选中竞选联邦议会席位。

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不列颠哥伦比亚省Burnaby South选区原来新民主党议员Kennedy Stewart为了参加温哥华市长的竞选而辞去了其联邦议会议员职位。

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有两位不愿透露姓名的新民主党消息灵通人士告诉加拿大广播公司说，辛格会参加Burnaby South选区的补选。

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虽然辛格本人和联邦新民主党都没有证实其会参加Burnaby South选区的补选，但新民主党发言人通过电子邮件表示，许多人认为辛格应该在Burnaby South选区的补选中竞争联邦议会席位；上个月辛格在Burnaby South选区受到的热烈欢迎让他很受感动，将在近期做出是否参加该选区联邦议员补选的决定。

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这位发言人还证实，辛格这个星期三和星期四将在温哥华地区参加一些活动。

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Burnaby South联邦选区是在2015年设立的新选区，新民主党的Kennedy Stewart以547票击败紧随其后的自由党候选人赢得了该选区的联邦议席。

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RCI with CBC News、with files from Justin McElroy

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