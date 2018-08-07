Aeroplan 又争取到两个新的合作伙伴

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飞行积分计划 Aeroplan 的母公司 Aimia Inc. 周二 （8月 7 日）宣布，又有两家加拿大的航空公司签署了协议，将从 2020 年开始成为 Aeroplan 的合作伙伴。

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Aimia 公司表示，总部位于埃德蒙顿市的航空公司 Flair Airlines 和总部位于蒙特利尔市的航空公司 Air Transat 都同意成为首选合作伙伴，这意味着 Aeroplan 的会员若乘坐这两个航空公司的航班都能获得积分，而且也可以兑换现有积分。

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上个星期，Aeroplan 还宣布与多伦多的波特航空公司 Porter Airlines 达成了类似协议。

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去年，加拿大航空公司宣布将在 2020 年与该积分计划切割关系，使 Aimia 的股票受到重创，一年多来，Aeroplan 一直在争取新的航空公司作为合作伙伴。

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上个月，加拿大航空公司又提出愿意以 2.5 亿加元回购 Aeroplan，被 Aimia 公司拒绝，但该公司并没有把门封死，表示可以考虑更高的出价。

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