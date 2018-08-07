印尼地震死亡人数升至105，加拿大政府呼吁不要去那里旅行

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印尼龙目岛（Lombok）上周日（8月5日）地震的死亡人数已经上升到 105人，而且数字很可能还会增加，印尼的救援人员星期二（8月7日）在继续搜救工作。

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周日晚上，印度尼西亚龙目岛发生了 6.9 级地震，地震的震中位于该岛以北约 10 公里处，地震发生后，岛上又发生了 230 多次余震，邻近的巴厘岛也感受到了震动。

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救援不易

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当地有超过13,000 幢建筑物倒塌或严重受损。

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救援人员正在被地震摧毁的房屋、清真寺和学校的废墟中寻找幸存者，到目前为止，105名死者中没有外国公民，另外还有200多人受伤。

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地震后，岛上大部分地区停电，通信网络瘫痪，道路和桥梁受损，给救援带来了很大难度，印尼军队也在提供后勤支持及人道援助。

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龙目岛是印度尼西亚第二高的活火山 – 里贾尼山 （Rinjani）的所在地，这个岛在 7 月29 日已经发生一次 6.4 级地震，当时造成 17人 死亡，162人 受伤。

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外国游客争相撤离

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分布在龙目岛周围的一些小岛一直是热门度假地，因潜水旅游项目而大受西方游客欢迎。

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到目前为止，印尼当局已经从这些小岛上撤离了大约 2000 名游客，地震后，小岛的海滩上挤满了游客，等着船只把他们疏散出去。

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游客回忆

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Gino Poggiali 是一名 43岁的法国游客，正带着妻子和两个孩子在印尼旅行。

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他在龙目岛机场接受采访时说，当时我正在酒店的顶层露台，大楼突然开始强烈晃动，我从一边被晃到另一边，根本没法站住。

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另一位法国女游客说，地震时她正在公共汽车上打瞌睡，突然感到汽车开始左摇右晃，就好像是有很多人要推翻这辆大巴一样，旁边的一个女孩大喊 “地震了”！

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一个酒店的服务生说，地震后人们都立刻跑出酒店和餐馆，非常惊慌失措。

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政府发警告，旅行社退机票

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星期一 （8月6日）加拿大联邦政府发出通知，建议加拿大人不要因非必要的旅行而前往印尼的龙目岛地区。

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那么，那些已经购买了前往巴厘岛或龙目岛机票的加拿大游客，该怎么办呢？

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加拿大旅行社协会魁北克分会 （Le Québec de l’Association canadienne des agences de voyages）的主任曼侬·马尔特 （Manon Marte）在接受加拿大广播公司的采访时说，如果是通过有执照旅行社购买的机票，旅行社会退机票，因为旅行社都有此类保险，对客户的损失予以赔偿。

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但马尔特女士强调，不是通过旅行社购买的机票，则不会受到旅行社保险基金的保护。

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她补充说，当然，只会给在地震前购买机票的人退款，如果你今天决定买张机票去龙目岛，对不起，旅行社将不会负责你的损失。

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马尔特女士还表示，已经在印度尼西亚群岛上的加拿大人，要想快速离开，可以依靠澳大利亚驻巴厘岛总领事馆的帮助。

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