老年人营养最差：加拿大资深营养学家谈老年人饮食

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今天的加拿大人在市场上找到的食材比过去丰富得多，各国移民又带来了各种新的烹调方式。与此同时，关于饮食和营养的理论也比任何时候都要多。但是加拿大魁北克省的资深营养学家和美食作者兰贝尔-拉加塞（ Louise Lambert-Lagacé）说，在这些理论中，错误的或自相矛盾的不在少数。

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自上个世纪70年代开始从事营养学咨询开始，兰贝尔-拉加塞亲身经历了近半个世纪来这个领域的巨大变化。她最新的一本著作是为65岁以上的读者写的。这本书在今年的世界美食美酒图书大赛中击败来自西班牙、意大利和奥地利等国家的对手，获得老年类图书大奖。世界美食美酒图书大赛被称为“饮食界的奥斯卡”，今年是第23届，五月底在山东烟台举办。

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我们和食物的关系比过去更复杂

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兰贝尔-拉加塞在接受Radio-Canada采访时说，我们生活在一个“饮食理论层出不穷的时代”，这些理论有些来自科学研究，更多的是来自互联网，所提供的建议五花八门，常常让消费者感到困惑。和她初入行的时候相比，现在的营养学咨询比过去更具挑战性。因为许多来咨询的人脑子里已经装了太多的理论。有些人忽然决定从此不再碰某种食物，只是因为相信了某种时下流行的理论。

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65岁的人营养最差，生活质量受影响

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和世界上大部分国家相比，加拿大人算得上是丰衣足食。但是兰贝尔-拉加塞说，目前老年人是营养不足问题最严重的人口群体。在她所在的魁北克省，35%的老年人维他命B12不足。这会让记忆力衰退更快，还可能导致抑郁。加强营养不一定能让你更长寿，但是肯定能改善你的生活质量。

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她说，过去有好几项调查显示，过了70岁以后，生活质量明显下降。主要原因之一就是“心有余而力不足”。现在人们寿命延长，在这种状态下活到八十多岁甚至九十岁，她认为是个很严重的问题。

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她说，针对65岁以上这个群体的营养学研究相对来说是比较缺乏的，甚至老年人的健康体重都没有一个明确的标准。

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老年人缺营养不一定是因为缺钱或不了解营养学知识

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兰贝尔-拉加塞说，上了年纪以后食欲下降，独居老人吃饭敷衍了事，某些药物改变味觉，都是造成老年人营养不良的原因。 30%的老年人没有伴侣。孤独感会压抑食欲，增加患抑郁症的风险。而抑郁导致食欲更差，让患者陷入营养不良的恶性循环。

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她告诫说，营养对老年人来说就像是一件可以每天使用的工具。你天天用它还是把它扔在一边，直接影响到人生最后十多年是生活愉快还是仅仅活着。

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推荐地中海饮食

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兰贝尔-拉加塞说，衰老实际上是一个人的肌体各部位缓慢发炎的过程。因为其程度不至于引起痛感，她称之为“悄悄发炎”。许多营养学家认为，地中海饮食习惯有助于延缓这个过程。这也是她的推荐，即大量蔬菜水果，加上鱼和橄榄油等食物中的优质脂肪。另外，还有美食的乐趣。现在有太多的人带着负罪感而非乐趣吃饭了。

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不论是对老年人还是青年，她的第一个建议是保证一天有完整的三餐。据统计，有15%到20%的老年人做不到这一点。

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（RCI avec Radio-Canada, Stéphan Bureau）

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