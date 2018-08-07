爱德华王子岛华人夫妇被指控向462名移民提供空头地址

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加拿大边境服务署和移民部正在对一起爱德华王子岛移民欺诈案进行调查。一对华人夫妇被指控把自己在省会夏洛特敦的房子用来向462名通过省级提名项目来到加拿大的投资移民提供“空头地址”，在过去四年中帮助他们制造住在爱德华王子岛省的假象。

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在爱岛居住和投资办企业是该省投资移民提名项目的条件。但一些通过该项目来到此地的移民在政府表格和文件上填写空头地址，然后由地址真正的主人把政府部门寄来的信件转寄到他们实际居住的其他省份或者中国国内。

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两个月前，一对钟姓华人姐弟被指控同样罪名。他们是夏洛特敦市舍伍德汽车旅馆的业主，被指控在2008年到2015年期间把旅馆地址用作 566名移民的空头地址。

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如果这两起欺诈案都被法庭定罪的话，意味着使用这两家人的地址的移民将超过一千人。

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（RCI with CP， Michael Tutton）

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