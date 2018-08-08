加拿大魁北克省有可能提前启动省选

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加拿大广播公司报道说，魁北克省省长、执政党自由党的领袖菲利普·库亚德 （Philippe Couillard）“正在认真考虑” 提前几天召集省选，使竞选活动可以多一些时间。

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魁北克省选的日子仍将是 10月 1 日不变，原来的消息是库亚德将在 8 月 29 日宣布启动大选，但最新的消息是，他很可能在 8月23日- 26日之间就宣布启动竞选。

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根据魁省法律，省选竞选活动的期限最少为 33 天，最多为 39 天。

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加拿大广播公司报道说，自由党政府早几天启动选举，为的是增加 “翻身” 的机会，在近来的民意调查中，魁省第三大政党 CAQ 一直处于领先地位。

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对于这个消息，CAQ 领袖 François Legault 发推表示欢迎。

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他写道，“早点开始选举？好！我期待着和我的团队一起开始竞选，向魁北克人阐述我们的观点”。

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