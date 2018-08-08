联邦政府：9.30后会继续帮助安置难民

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加拿大联邦政府为了应对多伦多大专院校8月底开学的限定日期、不得不租用酒店让暑假期间被安置在大专院校学生宿舍暂住的难民申请者居住。这些在大专院校学生宿舍居住的难民申请者必须在8月9日之前搬离校园。

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9月底后咋办

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特鲁多的联邦政府承诺出资2百多万加元为540名难民申请者提供酒店住房到9月30日。在宣布这项决定时，联邦政府给人的印象是只管到9月底，从10月份开始难民安置问题将由省市政府负责。

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这让加拿大最大省份安大略省政府很不满。新上台的安大略省保守党政府要求联邦政府提供至少2亿加元的费用解决涌入安大略省的难民安置费用问题，理由是一年多以来大量外国人从美国一侧越境进入加拿大申请难民完全是特鲁多自由党政府引发的问题，所以必须由联邦政府买单。

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安大略省政府说为了安置大量涌入该省的非法越境难民申请者，安大略省需要至少7千万加元用于为难民申请者提供住房、9千万加元用于为难民申请者提供社会福利、2千万加元用于为难民申请者的子女提供中小学教育。

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为了缓解以安大略省政府为首的一些省市政府在联邦难民安置拨款方面的不满，特鲁多自由党政府的社会发展部长Jean-Yves Duclos接受了加拿大广播公司英语电视网Power and Politics节目的采访。这位联邦政府部长在回答问题时首先强调，为难民申请者提供公平的审核机会、并在等待审核期间为难民申请者提供安全、卫生的生活环境是加拿大的国际义务，是按照国际法加拿大必须承担的责任，而不是可做可不做的事情；为此加拿大联邦政府和省市政府需要合作应对难民问题。

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需要省政府合作

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Jean-Yves Duclos在讲完上述道理后表示，联邦政府知道省市政府为安置难民要花费不少资金、特别是在住房和社会服务方面占用不少资源，联邦政府愿意承担自己的责任，但需要省市政府的合作。

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Jean-Yves Duclos在回答加拿大广播公司英语电视台主持人有关9月30日之后谁来负责安置暂时在酒店居住的难民问题时表示，联邦政府不会在10月1日之后就撒手不管，而是会继续承担自己的责任，提供联邦政府应该负责的资金，但需要安大略省政府的合作，就像联邦政府与魁北克省政府的合作模式一样。

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要花多少钱？

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对于加拿大广播公司英语电视台主持人两次提出的联邦政府打算花多少钱来安置难民的问题，特鲁多政府社会发展部长Jean-Yves Duclos都没有给予直接的回答，而是再次强调联邦政府需要与安大略省和魁北克省政府合作来有效的解决难民安置问题。

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特鲁多的自由党联邦政府今年早些时候提出要采用分流的办法让难民去加拿大中小城市、而不是集中在多伦多和蒙特利尔这样的大城市，但这一计划并未产生明显的结果。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党抨击自由党政府在难民问题上只是头痛医头、脚痛医脚，完全没有长期性的解决问题的计划和相应的预算；让难民住酒店来解决缺乏住房的问题显示了特鲁多政府拿不出解决问题的办法就乱花纳税人金钱的不负责任的行事方式；真正需要解决的问题是加强对边境的控制。

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最新的民意测验显示，多数加拿大人认为大量非法越境者进入加拿大申请难民的问题已经到了危机程度。

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RCI with CBC News、the Canadian Press

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