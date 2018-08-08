加拿大原油越来越卖不出好价钱

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加拿大石油储量丰富，但以油砂矿石油为主的加拿大石油在世界市场却卖不出好价钱，而且这个问题越来越严重。

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在国际市场上被称作Western Canada Select的加拿大油砂矿出产的重质石油星期二的售价是每桶38.29美元，相比之下在国际市场被称作West Texas Intermediate的美国南部地区出产的轻质石油的售价是每桶约70美元。

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这是2013年以来加拿大石油和美国石油的最大差距价格。

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虽然轻质石油提炼起来比重质石油要容易，但这并不能解释加拿大和美国石油价格超过30美元的巨大价格差距。

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专家们认为，缺乏输油管道输送能力是导致加拿大石油卖不出好价钱的主要因素。因为加拿大缺乏炼油能力，绝大部分石油要送到美国的炼油厂加工处理；而缺乏输油管道输送石油让美国炼油厂不愿意购买加拿大的石油，为了得到购买合同，加拿大石油生产商只好降价求售。

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虽然可以通过铁路运送原油，但铁路输油运力已经饱和、而且成本较高，

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RCI with Pete Evans · CBC News

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