暴雨又让多伦多不少街区成为泽国

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星期二晚上的暴雨让加拿大多伦多市中心地区成为泽国。气象局的统计数字显示，市中心Billy Bishop 机场两个小时内的降雨量达到64毫米。

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星期二晚间，加拿大气象局对多伦多地区发布暴雨预警说，湖边地区会有50到100毫米的降雨天气。

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有两人在多伦多市北部一座大楼乘电梯时被困在地下楼层，幸好警方救援人员在接到911紧急救援电话后6分钟之内就赶到现场，游泳到地下室电梯处、撬开电梯门将他们救出。当时积水已经上升到离电梯顶部只有一英尺，被困的两位男子靠站在电梯内扶手上才保持头部露出水面呼吸。

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市中心许多大型建筑物的地下停车场大量积水，不少在罗杰斯体育中心的棒球迷们由于地下停车场积水而被困住。

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多伦多地区一些立交桥下面的路段大量积水，一些车辆被积水淹没。警方接到紧急救援电话后不得不动用橡皮舟进行救援。

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暴雨让多伦多市长办公室相邻的大厅出现漏水问题，工作人员不得不用垃圾回收箱接收顶棚漏下来的雨水。

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暴雨还造成不少多伦多市民失去电力供应。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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