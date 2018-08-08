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热浪一波接一波，加拿大风扇和空调供不应求

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期三 8 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大今年夏天热浪一波接一波，不列颠哥伦比亚省 （BC）也不例外，根据气象部门的预报，以后的一个星期，BC 省大部分地区还要遭受 40摄氏度的高温。

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加拿大广播公司报道说，人们大汗淋漓，实在受不了了，于是都冲进商店购买空调或风扇，结果往往大吃一惊，这些能 “散热” 的物品，居然不是脱销，就是没有多少可选的余地了。

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(Richard Drew/Associated Press)

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“人们老等到最后一分钟”

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Jeffrey Ho 是温哥华家居设备商店 Gandy’s Home Hardware 的业主，他说，问题在于很多人老是等到最后一分钟，人们总是拖着拖着，等天气实在是太热了，才实际行动。

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他说，很多消费者以为只要去了商店，就肯定能买到风扇，而且会有各种各样的选择，但实际情况不是这样的。

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零售业的专家们说，零售店的库存都是有限的，卖完了再补货并不是那么快的事情，要凉快，家庭就得提前做计划。

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提前规划

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Jeffrey Ho 解释说，在风扇和空调的进货方面，商店都要提前一年进行规划。

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他说，下个月他就得开始为 2019 年夏季的货品下订单了，他需要提前一年估测商店在下一年的夏季可能销售多少个风扇和空调。

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温哥华商店 Gandy’s Home Hardware 的一位雇员  (Jeffrey Ho)

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另外，在当年的夏季可以补订风扇，但供应商往往也都面临货品短缺，而且选择的范围不会很大。

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Poco Building Supplies 是温哥华的另外一个家具电器店，该店的总经理 Chris Coakley 证实，即使有补货，也是一上架就卖光。

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他说，现在我们每个星期都会收到新追订的风扇，但每个星期都会卖光，这些风扇在商店里平均 “停留” 的时间大约 4 天。

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他说，更糟糕的是，有的时候连库存都没了，就只能把店里的风扇展品也都给卖掉。

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订货量难估测

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(Ben Bryant/Shutterstock)

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当然，上面提到的商店都是规模比较小的商店，与大连锁店相比，小商店缺乏储存空间，所以零售商们预订得不多，如果订多了，就会占用宝贵的货架空间，妨碍其他物品的销售。

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不过，即使是大型连锁店，库存也很有限，比如温哥华地区的 Home Depot 和 Best Buy，一段时间来商店中提供的风扇和空调商品也都很有限。

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针对这种现象，卡尔顿大学管理学系的副教授 Ian Lee 说，空调设备属于昂贵的季节性产品，零售商无论大小，在预订此类商品时往往都非常保守，因为他们不想库存过多，要是卖不掉的话，就得打折。

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他接着说，空调设备的供应链也是非常复杂的，制造商、承包商、零售商有很多环节，大家都需要猜测下一年的销售情况，争取找到供销的  “最佳点”，但这是很困难的，因为天气是变化无常的，难以估测。

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Ian Lee  表示，要想避免夏天在家里热得不行，最好的办法就是提前规划，提前购买。

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