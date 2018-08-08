沙特王储穆罕默德.本.萨勒曼 (Reuters / Hamad I Mohammed)

沙特和加拿大的外交冲突愈演愈烈：最新进展及分析

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 8 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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沙特阿拉伯政府似乎决意让沙特和加拿大的外交冲突愈演愈烈。两天来，沙特央行指示抛售加拿大债券和其他资产，沙特教育部要求领取政府奖学金的留学生在四周内离开加拿大，沙特航空下周起将停飞加拿大航线，进口加拿大小麦和大麦的沙特公司接到了要他们停止交易的通知，甚至通过两国医疗合作项目在加拿大治病的沙特患者也被要求停止治疗、转到别国医院。

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此前沙特已经宣布驱逐加拿大大使并召回本国大使。所有这些举措都是为了报复加拿大外交部呼吁释放上周被捕的沙特女权活动人士的一条推文，不，两条推文，因为外长弗里兰德也在自己的推特上表达了同样立场。

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象征意义大于经济损失

要在经济上报复加拿大，沙特手中的牌并不多。加拿大去年卖给沙特的小麦不超过七万吨，大麦十多万吨。沙特拥有的加拿大债券在它的一千亿外国资产中所占比例极小。至于留学生，已经有加拿大高校私下里表示，沙特学生退学造成的空缺很快就能由其他国家的留学生补上。

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(CP/Sean Kilpatrick)

沙特抛售加拿大债券的消息见报后，加元一度急跌。但是投资者很快就意识到这个举措的影响有限，加元又迅速回升，到星期三（8月8日）中午甚至略超原先水平。一跌一涨的幅度，在示意图上如同过山车。

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当然沙特还可以禁运石油。根据加拿大自然资源部的数据，沙特是加拿大的第二大石油供应国，15%的加拿大进口石油来自该国。第一是美国，占53%。

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加拿大对沙特出口占全国出口总额的0.2%。目前还不清楚加拿大向沙特出口装甲车的150亿加元大单是否会受到影响。

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沙特外长放话：加拿大必须痛改前非

沙特外长阿德尔.朱拜尔星期三对记者说的话显示他和弗里兰德的电话会谈不欢而散。 (Zach Gibson/Getty Images)

沙特外长阿德尔.朱拜尔星期三在利雅得见记者时表示，除非加拿大收回此前的言论，否则沙特不会接受和解。“犯了错误就要改。加拿大必须纠正自己犯下的大错。” 他还声称可能对加拿大采取其他措施。沙特外交部随后发推重申同样立场，并说此事非关人权，而是关系到沙特的国家安全。

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加拿大外交部呼吁沙特政府释放的萨玛尔.巴达维（Samar Badawi）和纳西玛.萨达赫（Nassima al-Sadah）是沙特女权活动人士，曾为争取该国女性驾驶权奔走。萨玛尔的弟弟、博客作者拉伊夫.巴达维因批评宗教界人士入狱，目前正在服刑。他的刑罚包括分期执行的一千鞭刑。第一次行刑，他被鞭打了五十下，此后在国际社会的压力下暂停执行。

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到目前为止，加拿大政府似乎并没有收回此前言论的打算。总理特鲁多星期三下午在回答记者问题时重申加拿大捍卫人权的立场。但他也表示，外长弗里兰德和沙特外长进行了直接沟通，加拿大同时也在利用其他外交渠道争取化解危机。

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为什么杠上加拿大？

这场外交风波的背后是去年才被立为王储的穆罕默德.本.萨勒曼。普林斯顿大学的中东问题专家海克尔教授（Bernard Haykel）说，这位被外界简称为MbS的新王储属于改革派，掌权后推出了一些“现代化”政策，例如允许女性独自开车。这些举措受到年轻一代的欢迎，但势力强大的保守派人士却感到不满。他们认为王储受了太多西方的坏影响，说不定还接受了直接的指令。因此他非常需要表明自己对西方国家的强硬，表明他的改革措施不是效法欧美。

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另一个原因，是他希望重建王室的执政公信力。要达到这个目的，弹民族主义这根弦对国内的听众来说是很有效的。

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对国外听众来说，这是一个警告：想跟我们做生意就不要对我们说三道四。另外，王储认为自己是西方国家的反恐同盟，既然是同盟，沙特的敌人也应该是西方国家的敌人。

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海克尔认为这场风波不会持续太久。他希望双方很快找到共识 ― 或者说台阶 ―，加拿大在坚持自己立场的同时也能够理解王储在国内受到的诸多掣肘。他认为对沙特来说，加拿大不仅是个非常重要的贸易伙伴，而且，跟加拿大这样一个国家起争端，对自己的国际形象也没什么好处。

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（RCI with CBC News, CP, Reuters，John Paul Tasker, Pete Evans）

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