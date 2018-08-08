差点上了飞机：沙特难民申请人因联合国介入躲过遣返

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联合国人权委员会要求加拿大政府暂缓遣返一个名叫奥马尔（化名）沙特阿拉伯男子，等委员会对他的情况进行调查后再做决定。他原定在星期三（8月8日）早上被遣返，联合国的介入使他可以留下，至少是暂时。

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他在接受CBC采访时，为保护国内家人的安全要求隐去他的真实姓名。他告诉记者，他因在上班时批评沙特在也门的军事行动被一个同事举报。他在2017年持学生签证来到加拿大，并递交了避难申请。但是留在国内的妻子突然被拘留，他因此撤回申请，火速回国。

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夫妇俩后来设法带着两个儿子飞往美国，然后在今年春天越境进入加拿大。奥马尔的妻子和孩子都成功地递交了避难申请，但是他自己却因过去撤回过申请被拒绝，并在遣返令下达后被拘留在魁省拉瓦尔市的移民拘留中心。

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他担心自己对也门战争的评论可能会招来报复。尤其是他属于在沙特占少数的什叶派穆斯林，而且又遇上沙特和加拿大关系紧张。但是联邦法院负责审核遣返令的法官认为没有足够的证据可以证明他回国后会遭到迫害，加拿大法律也不允许曾撤回避难申请的人再次提出申请。

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（RCI with CBC, Radio-Canada）

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