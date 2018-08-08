BC省维多利亚市计划移走首任加拿大总理的雕像

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BC省维多利亚市正在准备把市政府门口的麦克唐纳雕像移走。约翰.麦克唐纳（John A. Macdonald，1815-1891）是加拿大联邦成立后的第一任和第三任总理，任期前后长达十九年，堪称加拿大国父。但是他的一些关于原住民的言论和政策也在后世引起争议，例如原住民住宿学校制度。

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移走雕像的决定是由维多利亚“城市家庭”团体做出的。该团体由市议员和原住民代表组成，宗旨是促进与原住民的和解。但这个决定还需要在市议会获得通过。投票定在星期四（8月9日）。如果通过，雕像将在8月11日被移走。

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市长Lisa Helps说，“城市家庭”的原住民成员多次表示，每次到市政府来开会，走过麦克唐纳雕像前都“感觉矛盾”。如果市政府对和解工作是认真的，那就应该把雕像暂时移走。

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她表示，今后如何安放这座雕像还是未知数，但是市政府会让公众及时了解有关情况。

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麦克唐纳在1878年到1882年期间曾担任维多利亚市议员。他分别在1867-1873年和1878-1891年期间两次担任加拿大总理。

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（RCI with CBC News, Justin McElroy， Radio-Canada）

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