Photo : Signature sur le Saint-Laurent

加拿大政府要给尚普兰大桥加个名

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 9 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在加拿大的魁北克省，有 Jacques-Cartier 大桥，Honoré-Mercier 大桥，Pierre-Laporte 大桥……还有 Champlain（尚普兰）大桥，别的大桥都是有名有姓的，只有 Champlain，有姓没名。

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现在，新的尚普兰大桥完工在即，加拿大联邦政府在计划纠正这种情况。

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加拿大广播公司报道说，根据从加拿大基础建设部获得的文件，这个星期，基建部向相关的部门发出了一项询问：你们是否支持把新大桥的名字叫做   “Samuel-de-Champlain Bridge” （塞缪尔·尚普兰）大桥？

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历史学家和市民一直呼吁用全名

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加拿大广播公司向联邦政府询问有关的细节时，新任基础设施和社区部长 François-Philippe Champagne 通过电子邮件回答说，他收到了不少对加名的要求。

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他说，最近几个月来，大蒙特利尔地区的一些居民，以及大桥建设的合作伙伴都表达了这一希望，希望新桥能被命名为 Samuel-de-Champlain 大桥。

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今年 7 月 5日，南岸隆格伊市（Longueuil ）的市议员还一致通过了一项动议，建议把新桥叫做 Samuel-de-Champlain。

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基建部还表示，希望各方尽快答复，最晚应在 2018 年 8月24 日之前给出意见，之后加拿大基础设施部将就此启动公众谘询。

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新尚普兰大桥预定在 2018年12月21日 通车，但目前有消息说会有所推迟。

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将设置桥标

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加拿大广播公司报道说，联邦政府计划在新大桥的两端 –  南岸一侧和蒙特利尔一侧各安装一个全名为 “Samuel-de-Champlain Bridge”  的桥标。

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对于横跨圣劳伦斯河的尚普兰大桥，之前已经有过改名风暴。

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2014年，当时执政的保守党政府曾想把这座桥改为莫里斯·理查德 （Maurice Richard）大桥，莫里斯·理查德是魁北克省的老牌冰球明星。

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结果，保守党的这个建议遭遇了强烈反对，尤其是魁北克省国民议会的反对，最后保守党政府只好放弃这个主意。

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Samuel-de-Champlain 是谁？

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Samuel de Champlain à Ottawa. Photo : Radio-Canada/Maritn Vanasse

Samuel-de-Champlain （塞缪尔·尚普兰）是魁北克历史，加拿大历史的一个主要人物，他一直被称为是新法兰西之父。

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17 世纪初，这位法国航海家横渡大西洋 27 次，并设计了魁北克地区的第一张地图。

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魁北克大学的历史系教授 Laurent Turcot  说，先不说是谁首先发现了这块新大陆，但毫无疑问的是，Samuel-de-Champlain 来探险 27 次。

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他对大桥计划添加这位探险家的名字很高兴，他认为这绝对不是一个无足轻重的细节问题。

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Laurent Turcot   教授说，这位法国探险家对魁北克市的建立，对于发现目前叫做加拿大的这块领土都是非常重要的，而且他也是一位人类学家，对当时遇到的土著人非常着迷。

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Laurent Turcot 还说，蒙特利尔市的 Île Sainte-Hélène 岛，就是 Samuel de Champlain 用他妻子的名字命名的。

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L’arrivée de Champlain à Québec, Henri Beau,1903 Photo : bibliotheque.assnat.qc.ca / Musée national des beaux-arts du Québec / Patrick Altman

当时，是塞缪尔·德·尚普兰（Samuel de Champlain）说服了法国王室，在圣劳伦斯河谷（St. Lawrence Valley）投入了更多资金，让法国人来这里定居。

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历史学教授 Laurent Turcot 最后归纳说，塞缪尔·德·尚普兰（Samuel de Champlain）是一位的确确改变了美洲命运的人，但有些奇怪的是，他一直鲜为人知。因此，现在我们把大桥用他的名字完整地命名，是很有历史意义的。

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Samuel de Champlain Photo : Hulton Archive/Getty

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