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婴儿潮一代要引领房地产市场新潮流？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 9 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大知名的房地产经纪公司Royal LePage做的最新市场调查显示，加拿大最大省份安大略省超过一半的婴儿潮一代人打算出售自己现在的住房，或者在当地买较小的住房居住、或者搬到较小的城镇去居住养老。这意味着婴儿潮一代人不但会成为房地产市场的卖家、也会成为买家。

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弄潮儿

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第二次世界大战之后（1946-1964）出生的一代人被称为婴儿潮一代，他们步入人生不论哪个阶段都会引领出新的潮流。

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未来学家早就预测当婴儿潮一代人步入老年后，房地产市场会随之出现结构性调整，那就是对容纳大家庭的独立房需求下降、对公寓楼这样不需要打理草坪、铲除积雪的居住面积较小的住房的需求会上升。

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按照未来学家们的预测，这个结构性变化在十年前就应该出现，但加拿大就业市场的不景气和房地产市场价格的连年窜升导致婴儿潮一代人的子女大大推迟了搬出家庭独立生活的时间。

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加拿大统计局2016年人口普查数据显示，加拿大三分之一年龄在20岁到34岁的年轻人住在父母家里；而在安大略省这个比例是42.1%。

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迟到十年

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不过现在看来这个迟到了十年的房地产市场结构性变化似乎正在到来。

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过去几十年婴儿潮一代人中产家庭在加拿大房地产市场的标配是买有3个以上睡房、3个以上厕所的独立房。

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随着婴儿潮一代人的孩子们开始进入三十岁年龄段、他们终于要搬出父母家独立居住了；再加上婴儿潮一代人已开始步入退休年龄，在热闹而生活费用昂贵的大城市生活已经不适合退休人士的需要，他们想到安静而生活费用合理的中小城镇去过退休生活。

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加拿大房地产经纪公司Royal LePage的调查显示，63%的安大略省婴儿潮一代房主认为，安大略省的生活费用已经变得太高，而持这种看法的不列颠哥伦比亚省婴儿潮一代房主们的比例更是达到78%。

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温哥华这样寸土寸金的城市打算多建公寓楼 / CBC

以大换小

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专家们认为，大城市这么高比例的婴儿潮一代房主感到生活费用太高而准备出售住房，这意味着大城市房地产市场较大面积的独立房上市量会明显增加、而对独立房的需求却会下降、导致独立房价格面临下行压力。

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加拿大年轻一代人中的大多数或者是没有足够的经济能力去买居住面积大的独立房、或者是不想有多个孩子的大家庭因而不需要大房子。

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这同时也意味着对大城市中服务设施和健身设施好的高层公寓楼单元房、和对中小城市独立房的需求会增加，导致这些类型的住房价格上升。

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Royal LePage房地产经纪公司首席执行官Phil Soper说，受经济条件好婴儿潮一代退休人士青睐的一些小城镇有安大略省的Collingwood和魁北克省的Tremblant；因为这样的旅游城镇不但有乡村气息、而且交通方便、餐馆众多、医院设施和电影院娱乐设施与大城市相差不多。而房价低、生活费用低的小城镇则会是经济条件一般的婴儿潮一代退休人士的首选。

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