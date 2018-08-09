道德专员要从严从快处理高官违纪行为

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加拿大联邦负责政府高官利益冲突问题的道德专员Mario Dion在上任7个月后表示，他会为为加拿大纳税人更好的监督政府官员的行为操守。

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Mario Dion在接受加拿大广播公司采访时说，他领导的联邦利益冲突和行为操守专员公署会加快对受到举报的联邦政府官员涉嫌违反利益冲突和行为操守法规问题的调查处理速度，一旦认定受到举报的政府官员确实违反了利益冲突和行为操守的法规，则会施以严格的处罚、并公布于众。

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Mario Dion说他宁愿被指责为处理的太重也不愿被指责对违规高官过于宽容，他不想被人嘲笑为是对政府高官摇头摆尾的哈巴狗。

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不过Mario Dion强调说，他不会为了博得好名声而过度处罚涉嫌违规的官员，而是要秉公执法。

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Mario Dion的联邦专员公署负责监督处理联邦议会议员、联邦政府部长、国务秘书、政府部长的高级幕僚、联邦政府任命的高级官员涉嫌违反政府官员利益冲突法规和行为操守法规的问题。

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上一任联邦道德专员Mary Dawson经过调查后得出结论，自由党政府总理特鲁多接受亿万富豪Aga Khan的邀请到其私人岛屿渡假违反了政府官员利益冲突法规。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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