都还没眨眼：美中贸易战进入新阶段

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中国星期三公布了对美国进入中国市场160亿美元的产品征收25%附加关税的具体实施办法；产品范围包括燃油、钢铁、汽车、医疗器械等，开征时间是8月23日。

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特朗普政府对中国进入美国市场的160亿美元产品征收25%附加关税的开征时间也是25日。

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到目前为止中国仍然在用以牙还牙、以眼还眼的方式对付特朗普政府以中国对美实行不公平贸易为理由实施的惩罚性关税。

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特朗普已经表示，如果中国不采取改正不公平贸易行为的措施、而是与美国对华贸易制裁措施对着干，则他会对价值2千亿美元、甚至对所有从中国进入美国的5千亿美元产品征收惩罚性关税。

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关税贸易战不但会让中国和美国的民众面对产品涨价的局面，而且也会让加拿大这样以贸易立国的国家受到明显的负面影响。

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