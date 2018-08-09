魁北克省选民调，CAQ 领先

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星期四（8月9日），加拿大广播公司公布了 CBC Poll Tracker 对魁北克省 10 月1日大选的民意调查跟踪。

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调查显示，目前魁北克省各政党的受支持率：

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CAQ 34.8%

自由党 （LIB）29.7%

魁北克党 （PQ）17%

魁北克团结党 （QS）10.7%

其他党派 7.8%

预测席位 （魁北克省国民议会有 125 个席位）

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CAQ 72 席

自由党 （LIB） 39 席

魁北克党 （PQ） 9 席

魁北克团结党 （QS） 5 席

其他党派 0 席

如果省选今天举行，各党获选机率

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CAQ 多数党政府 78.8%

CAQ 少数党政府 16.8%

自由党 （LIB） 3.8%

魁北克党 （PQ）0.4%

魁北克省目前的执政党是自由党，官方反对党是魁北克党，魁省第三大政党 CAQ 自去年 12 月以来就一直处于领跑位置。

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