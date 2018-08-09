不少加拿大人承认曾在吸大麻后两小时内开车

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加拿大统计局的一项新调查发现，在经常用大麻并持有驾驶执照的人中，每 10 人中就有 7人承认，过去 3 个月内，他们至少有过一次在用大麻后两小时内开车的行为。男性的这一比例是女性的近 2 倍。

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大约140 万加拿大人报告说，他们曾经坐过由吸大麻后不足两小时的人驾驶的汽车。

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随着特鲁多政府的 “大麻法” 将在10月17日成为法律，加拿大统计局开始进行季度性全国调查, 以衡量大麻合法化对社会和经济影响。

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第二季度的数据显示，在15 岁以上的加拿大人中，接近 16% 的人说自己在过去 3 个月内用过大麻，这与今年第一季度的比例相似。

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绝大多数受访的吸大麻者（82%）同时表示，合法化后，他们可能不会增加大麻的使用量，这也跟上一季度的数据相似。

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最新公布数据是在 5 月中旬至 6 月中旬期间采集的，包括全国各地的数据。

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