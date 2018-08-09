(NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

煽风点火，分化瓦解：俄国水军在加拿大

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 9 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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去年秋天美国总统特朗普正和一些黑人运动员为他们在奏国歌时单腿下跪的事争吵不休时，有人在推特上传播了这样的消息：“加拿大的美式足球队正在抗议他们自己的国歌。”另一个账号发表的推文说：“加拿大冰球运动员正在考虑在演奏美国国歌时来一个单腿跪。”

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发表这些推文的两个账号都来自位于圣彼得堡的“网络研究署”，一个赫赫有名的水军工厂。在它被曝光后，推特关闭了2800多个水军账号。它们发表的近三百万条推文被删除、存档。这些推文中有一部分的话题是加拿大。

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目的是煽风点火，分化瓦解

圣彼得堡市萨夫什吉纳大街55号曾是俄国网络研究署的所在地。 （CBC News）

在康考迪亚大学从事社交媒体平台研究的麦凯尔维（Fenwick McKelvey）在接受CBC记者采访时说，这些推文写手的目的通常不是要影响投票结果，而是要在民众当中制造分歧，制造混乱。他们选择热点话题，加入争论，有时装作甲方，有时装作乙方，在已有的冲突上火上浇油。操作成功的话，结果就是争论结束时我们更加憎恨彼此。

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美国克莱姆森大学的两名研究人员最近把出自俄国“网络研究署”的推文分类整理后公布在一个网站上。根据他们和CBC新闻部的分析，水军们分作几类各司其职，有人扮左翼，有人扮右翼；有人扮媒体，专门发新闻；有人玩主题标签；还有人负责引起公众恐慌，例如散布火鸡被沙门氏菌感染的假消息。

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被他们选中的话题包括难民接收，基斯通输油管项目，魁北克城清真寺枪击案和埃德蒙顿恐袭。去年8月份越境者络绎不绝，水军也异常活跃。其中一条推文说：“非法越境者潮水般涌入，加拿大被迫采取严厉措施。”

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加拿大网络安全专家麦克莱伦（Stephanie MacLellan）说，加拿大被俄国水军盯上并不奇怪。俄国一直在试图削弱那些阻碍他们的扩张野心的国家。俄国水军的行动是这种努力的一部分。

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如果被仿效危害更大

一条推文如果被别的账号转推，看到它的人会成倍增长。目前被公布的资料不包括转推数量。不过，仔细研究过这些资料的CBC记者Roberto Rocha说，在“关注”加拿大的俄国水军账号中，人气最高的有四万多关注者，少的也有两千多。

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麦凯尔维对这些推文的影响力持怀疑态度。因为推特并不是加拿大人获取新闻的主要渠道。但是他认为，对这些推文进行分析，可以让我们更加了解制造谣言的招数和模式。

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加拿大安全情报部门并不敢掉以轻心，尤其是加拿大明年将举行联邦大选。加拿大安全情报局（CSIS）的一份报告说，谣言毒化公共辩论，威胁民主制度。如果制造假消息的招数被人仿效的话，选举期间就会有更多的恶意信息出现和流传。

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今年年初，负责“通俄门”调查的美国特别检查官穆勒对“网络研究署”和另外两家俄国机构提出了正式起诉。同时被起诉的还有13名俄国公民。

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(RCI with CBC News，Roberto Rocha)

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