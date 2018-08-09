幼鲸死后17天母鲸仍不肯弃尸，加美联手救助

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在温哥华岛附近海域，一条母虎鲸带着产下即夭折的幼鲸尸体来回游弋，到星期四（8月8日）已经是第十七天。海洋生物专家说，鲸鱼有时会和死亡的幼鲸呆在一起，但是过去从来没有见过这么长时间仍然不肯放弃的例子。

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加美西岸一共只有75条虎鲸，每一条都被鲸鱼研究中心编了号。这条母鲸代号J-35，在7月24日生产。但是幼鲸在出生半小时后死亡，身体渐渐下沉。J-35一次次用头把它顶起来，推着它向前游，或者用牙齿叼住它的尾巴。

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半个多月来，世界各地都有人在关注这个悲伤的虎鲸妈妈。加美西岸鲸鱼研究中心的专家们越来越担心，因为它一直在努力阻止幼鲸尸体下沉，没有时间觅食。另外，在它身边还有一条代号J-50的三岁幼鲸。这条幼鲸明显体力不支，可能是患病，也可能是营养不良。

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加拿大渔业部官员说，在与美国同行讨论后，他们决定想办法治疗J-50，方案之一是投喂注射了抗生素的活三文鱼。但是他们对母鲸J-35无计可施。有人建议强行把幼鲸尸体夺走，但是专家们说，这样做会对它造成强烈刺激。

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鲸鱼研究中心的生物学家Kenneth Balcomb说：“看着它真叫人难过。”

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（RCI with CBC News, The Guardian）

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