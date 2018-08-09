两百多名沙特住院医即将离开，麦吉尔大学医学院要求所有住院医加强互助

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

由于加拿大和沙特阿拉伯之间的外交冲突，目前在麦吉尔大学医学院的附属医院工作的225名沙特住院医生必须在八月底以前离开。该校住院医项目负责人星期四（8月8日）向全体住院医发电邮，要求他们加强互助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦吉尔大学住院医中有18%来自沙特。他们不可能工作到最后一天，医院必须从现在起就重新排班。魁北克省卫生部长巴莱特（Gaétan Barrette ）星期三表示，大学附属医院的工作不会受到影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大全国有796名来自沙特阿拉伯的医学院博士后，大多在各地医学院的附属医院当住院医生。沙特政府要求所有“公派”的留学生在八月底以前离开加拿大。但是沙特驻加拿大大使已经表示，那些自费留学的沙特学生也已经做好了动身的准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, Jean-Philippe Guilbault）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada