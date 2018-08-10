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加拿大小镇找到解决短租与常住矛盾的办法

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 10 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在加拿大许多城市Airbnb短租住客与长期住户之间的关系越来越紧张的情况下，加拿大爱德华王子岛省小镇Victoria-by-the-Sea似乎找到了解决办法，这就是通过市镇法规条例来管理。

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争斗不断

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加拿大知名的旅游景点城市，不论大小近年来都出现了不少专门用来进行短租商业活动的公寓楼单元或者是独立房，来来往往的短租住客来了一拨又一拨，其带来的喧闹和不安全因素让公寓楼单元的长期住户和独立房小区的其他住户们不胜其烦、非常郁闷。

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虽然长期住户们签名抗议、上法庭打官司，但这似乎都不能解决此伏彼起、不断发生的争执。

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加拿大最小的省份、大西洋沿岸风景如画的爱德华王子岛省小镇Victoria-by-the-Sea人口只有一百多人，最近几年也出现投资客买下住房后自己不住，通过Airbnb 或 VRBO等短租网站专门用来租给游客短期居住的情况。

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小镇另辟蹊径

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左侧是小镇办公室主任 Hilary Price，右侧是镇长 Ben Smith / Nicole Williams/CBC

该镇政府为了解决常住人口受到一拨又一拨短租游客负面影响的情况，在2014年推出了街区商业活动分区细则条例，规定镇内居民要在自己家里经营商业活动需要先向镇政府提出申请、经过批准后才能开始经营。

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具体到把自己的房子出租给渡假者，只有房东继续住在自己家里，把部分房间拿出来租给游客的酒店式服务、或“床位加早餐式bed and breakfasts”服务、再或者是租期在一个月以上的长租服务才会被批准。

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Victoria-by-the-Sea镇政府办公室主任Hilary Price说，虽然镇政府不能立法强迫买房的人常住这里，但至少可以通过法规和条例来鼓励买房的人成为常住居民，而不鼓励那种买了房子后就不见人影、只把房子用来短期出租给游客的商业行为。

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鼓励常住

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Hilary Price说，镇政府出台的这一法规条例不是为了针对Airbnb或 VRBO这样的短租服务公司，而是为了鼓励在Victoria-by-the-Sea镇购房的人在这里长期居住、成为社区的成员。

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Casper Geurts 2013年搬到小镇居住 / Nicole Williams/CBC

在Victoria-by-the-Sea镇政府推出上述限制短租、鼓励人们常住的法规条例后，四年来一次也没有收到经营游客租房服务的申请，而小镇的常住人口数量开始增加。

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Casper Geurts几年前从大西洋彼岸的荷兰搬到Victoria-by-the-Sea小镇居住，他在镇政府划定的商业区内经营季节性旅游小屋出租生意。他觉得作为小镇的常住居民并在小镇上做生意有助于让他们一家融入这里的社区生活。

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