加拿大在与沙特冲突中形单影只

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据加拿大广播公司报道，在加拿大与沙特阿拉伯发生外交冲突后，加拿大主要盟国并没有站出来支持加拿大，而是呼吁双方克制、通过外交途径解决目前的冲突。

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比如，英国外交部就加拿大与沙特阿拉伯的激烈争执问题发表了短短三行字的声明，说加拿大和沙特阿拉伯都是英国的紧密伙伴国，英国呼吁两国保持克制。

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美国国务院发言人Heather Nauert则表示，加拿大和沙特阿拉伯需要用外交手段化解目前的冲突，美国无法代替当事国去解决问题。

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这次加拿大与沙特阿拉伯的外交冲突升级很快。在加拿大外交部长弗里兰德几天前发推特要求沙特阿拉伯释放被捕的人权活动人士后，沙特方面立刻做出强烈反应。

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沙特阿拉伯政府在几天内采取了驱逐加拿大驻沙特阿拉伯大使、召回本国驻加拿大大使、下令在加拿大高等院校学习的沙特留学生回国、在加拿大医院就医的病人转到其他国家接受治疗、出售沙特阿拉伯持有的加拿大股票和债券、停止购买加拿大谷物等农产品、不再与加拿大谈判新贸易协定等制裁措施。

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加拿大政府似乎对沙特阿拉伯的强烈反应出乎意料，私下与西方盟国进行沟通、希望盟国发声力挺加拿大维护人权的做法。但西方盟国的立场却是这是加拿大与沙特的争端，应该由双方协商解决。

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英国前驻加拿大大使Anthony Cary认为，英国由于脱欧问题而自顾不暇，美国特朗普政府只关注美国自己的利益，这是英美这两个加拿大最紧密盟国这次置身事外的主要原因。

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沙特阿拉伯资深记者Najah al-Otaibi在接受加拿大广播公司采访时表示，加拿大这次公开指责沙特阿拉伯政府的人权问题，这不是用外交方式解决问题，又赶上沙特新政在国内遇到层层阻力的政治敏感时刻，难怪引起沙特阿拉伯当政者的强烈反应。

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RCI with Katie Simpson · CBC News

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