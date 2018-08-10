加拿大鹅防寒服公司向中国扩张出现亏损

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在包括中国在内的国际市场很知名的加拿大鹅防寒服制造公司发布的季度财务报告显示，上一财政季度公司亏损1870万加元，平均每股亏损0.17加元；不过这比市场分析师们在财报公布前预期的每股0.21加元的亏损要少。

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加拿大鹅防寒服公司说，其上一季度财务亏损的主要原因是扩展国际市场耗费了大笔经费。

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加拿大鹅公司近来大举进军中国市场，不但在北京和香港设立了实体零售店，而且要在上海设立亚太地区办公室。

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加拿大鹅防寒服公司上一季度的营业收入达到4470万加元，与去年同一季度2820万加元的营业额相比有了大幅度增长。

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该公司在加拿大市场的销售额继续坚挺，主要受惠于旅游者购物和公司增加零售商品类别。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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