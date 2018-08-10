网络广播 2018-08/10-11-12

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各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有方华、吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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联邦政府：9月30号后会继续帮助安置难民

加拿大联邦政府为了应对多伦多大专院校8月底开学的限定日期、不得不租用酒店让暑假期间被安置在大专院校学生宿舍暂住的难民申请者居住，政府承诺出资2百多万加元为540名难民申请者提供酒店住房到9月30日。在宣布这项决定时，联邦政府给人的印象是只管到9月底，从10月份开始难民安置问题将由省市政府负责，这让加拿大最大省份安大略省政府很不满。新上台的安大略省保守党政府要求联邦政府提供至少2亿加元的费用解决涌入安大略省的难民安置费用问题，理由是一年多以来大量外国人从美国一侧越境进入加拿大申请难民完全是特鲁多自由党政府引发的问题，所以必须由联邦政府买单。

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加拿大和沙特的外交危机可能让一万多沙特留学生无法入学

加拿大在刚刚过去的周末遇到了一场外交危机。沙特阿拉伯宣布驱逐加拿大大使，召回本国驻加大使，并冻结商贸活动和教育交流。后一项意味着一万多名在加拿大上学的沙特留学生9月份可能无法顺利注册。两国之间驱逐大使，中断往来，这样的风波在国际外交关系中不是新鲜事，但对加拿大来说，此事引起的震动不小。

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4. 男人维权：男厕所也要有尿片更换台

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加拿大两个孩子的父亲 Chris Webb 在社交媒体和传统媒体上对 Tim Hortons 在蒙特利尔郊区 Île-Perrot ​的咖啡连锁店的男厕所没有婴儿尿片更换台的抱怨很快有了结果，Tim Hortons公司对Chris Webb表示了歉意，不但表示要在他就餐过的Île-Perrot咖啡店的男厕所立刻安装婴儿尿片更换台，而且承诺会很快在全加拿大Tim Hortons咖啡店的男女厕所都安装婴儿尿片更换台。

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老年人营养最差：加拿大资深营养学家谈老年人饮食

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加拿大魁北克省的资深营养学家和美食作者兰贝尔-拉加塞（ Louise Lambert-Lagacé）自上个世纪70年代开始从事营养学咨询，她亲身经历了近半个世纪来营养学领域的巨大变化。她最新的一本著作是为65岁以上的读者写的，这本书在今年的世界美食美酒图书大赛中击败来自西班牙、意大利和奥地利等国家的对手，获得老年类图书大奖。兰贝尔-拉加塞在接受Radio-Canada采访时说，我们生活在一个 “饮食理论层出不穷的时代”，这些理论有些来自科学研究，更多的是来自互联网，提供的建议五花八门，常常让消费者感到困惑。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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祝您周末愉快！

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