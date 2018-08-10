渥太华清真寺因宣扬 “仇恨和不容忍” 被吊销慈善组织资格

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加拿大税务局 （The Canada Revenue Agency）吊销了渥太华市伊斯兰中心和阿萨兰姆清真寺 （Ottawa Islamic Centre and Assalam Mosque ）的慈善机构资格，因为该机构被指控宣扬 “仇恨和不容忍” 。

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加拿大税务局上个月公布了撤销这个清真寺慈善机构地位的原因摘要，说该机构并没有把所有资源都用于慈善事业，而且 “使其资源被用于宣扬仇恨和不容忍”。

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加拿大税务局还发现这个伊斯兰中心的记账有问题，而且未能提交政府索取的信息。

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渥太华伊斯兰中心和阿萨兰姆清真寺位于渥太华的 St. Laurent Boulevard ，清真寺管理者阿里·阿卜杜勒（Ali Abdulle）表示，这些指控令人震惊，是2013年之前清真寺前任主管期间的事情。

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他说，“清真寺的资源从来没有被用于任何仇恨活动或宣扬仇恨” 。

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丧失慈善机构的地位，意味着该清真今后将不能再获得所得税豁免以及HST退税。

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阿卜杜勒表示，清真寺计划上诉，挑战加拿大税务局的决定。

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