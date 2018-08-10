加拿大北方小城成功吸引到足够的医生，但是还缺护士

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加拿大的小城镇和乡村地区缺医生，北方地区因为偏远寒冷，情况更严重。但是西北地区的伊努维克市现在却有十一名医生。当然，他们都是“合同工”，合同期一至三年不等。但是如果你知道此地六年前只有一个医生，就会明白这是多么了不起的成就了。

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这些医生所在的伊努维克专区医院是加拿大纬度最高的医院。它的服务对象是伊努维克市以及同属伊努维克专区的另外七个居民点，人口将近6700。当地和加拿大其他北方地区一样，多年来苦于医护人员不足。六年前只有一个常住医生的时候，医院只能请“临时代理”，即隔一段时间来一次的巡诊医生。

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伊努维克专区医院的医疗主任萨尔瓦泰拉（Nadia Salvaterra）也是十一位医生之一。她在接受CBC记者Katie Toth采访时介绍说，现在医院还是需要请代理医生，但是有一个十几个人的团队，她已经很满足了。

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伊努维克市议员伍德（Clarence Wood）说，和几年前相比，变化是很明显的。现在看医生比过去容易多了。“还有家庭医生呢。过去我们从来没有过。”

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十一位医生里有三对夫妻

医院成功招来医生的原因不止一个。萨尔瓦泰拉说，伊努维克专区医院和不列颠哥伦比亚大学长期合作，经常邀请医学院学生来本地参观实习。他们走后，她总是记得给每一个人寄圣诞卡，为的是让他们感觉仍然是团队的一员。

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萨尔瓦泰拉的丈夫就是在医院短期实习期间喜欢上了这里。2012年，夫妇二人一起应聘，在这里安了家。除他们之外，十一位医生里还有两对夫妻。

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患者有一个固定医生的好处是显而易见的。而对于伊努维克专区医院所属的波弗特三角洲卫生局来说，有一个常住医生团队的另一个好处是可以让管辖范围内的每一个居民点都有一个负责提供远程治疗的医生。这里是加拿大人通常所说的“大北方”。有的居民点尽管同属伊努维克专区，却远在三千多公里之外，唯一的交通方式是飞机。

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医生当中有几个不是全职工作。十一个人的工作时间加在一起相当于9名全职医生。这正好和伊努维克专区的医生聘用预算吻合。

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护理师和护士仍然不足

护理师（nurse practitioner）常被称为高级护士。他们有处方权，可以配合医生做简单的诊断和治疗，在医生不足的地方非常顶用。整个伊努维克专区现在只有一个护理师。2012年时还有三个。

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至于社区护士，家庭医疗护士和医院护士，波弗特三角洲卫生局的网页上常年在登招聘广告。

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（RCI with CBC News，Katie Toth）

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