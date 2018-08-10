加东弗雷德里克顿市发生枪击案，4人丧生，其中两人是警察

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新不伦瑞克省会弗雷德里克顿市星期五（8月10日）清晨发生枪击事件，造成4人丧生。其中两人是45岁的警官科斯泰罗（Lawrence RobertCostello）和43岁的女警伯恩斯（Sara Burns）。另外两名死者一男一女，身份还没有被披露。凶嫌是一个48岁的本地男子，已被逮捕，因受重伤，正在医院接受治疗。

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还有数人在此案中受伤，他们的身份和伤情也没有被披露。

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星期五早上7点10分，警方接到报警电话，称城北Brookside Drive的一栋公寓楼里发生枪击。赶到现场的警察和凶嫌交火，并封锁了街区，要求居民不要外出。封锁在上午11点左右解除。

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科斯泰罗是个有二十年警龄的资深警官，也是四个孩子的父亲。伯恩斯有三个孩子。弗雷德里克顿是一个人口不满六万的宁静城市。这起枪击案震动了当地社区和警界。警察局副局长戈代（Martin Gaudet）在新闻发布会上报出死者姓名时极力控制情绪。他说，这对警察们来说是一个困难的时刻。没有人愿意在这种情况下失去同事和朋友。

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目前此案已经交给加拿大皇家骑警进行调查。省长加伦特（Brian Gallant）和总理特鲁多都向遇难者的家人表示了哀悼。

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（RCI with CBC News, Elizabeth Fraser）

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