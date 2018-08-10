加拿大政府：间谍的儿子即使出生在加拿大也不是加拿大公民

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加拿大政府就俄国间谍之子瓦维洛夫兄弟（Alexander & Timothy Vavilov ）的国籍问题向最高法院提出上诉，称他们的父母尽管在暗中工作，但仍然是俄国政府的雇员。因此他们的孩子尽管出生在多伦多，也不应该获得加拿大国籍。

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按照加拿大国籍法，出生在加拿大就自然获得加拿大国籍，唯一的例外是外国政府雇员的子女。瓦维洛夫兄弟原是加拿大公民，但在他们的父母被定罪后失去了加拿大国籍。他们过去几年来一直在为重返加拿大努力。去年6月和今年4月，他们分别在加拿大联邦上诉法院胜诉。

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瓦维洛夫兄弟的父母在加拿大潜伏多年，后被派往美国，2010年被捕，但很快作为被交换的间谍回到了莫斯科。兄弟俩也被送回俄国。他们在此之前对父母的身份一无所知，一直以为自己是住在美国的加拿大人。

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加拿大最高法院将在12月初审理此案，下达判决后，败诉一方再无上诉可能。

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（RCI with CP，Jim Bronskill）

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