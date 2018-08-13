加拿大 Fredericton枪杀案件4位死难者从左到右分别是 Bobbie Lee Wright, 32, Constables Lawrence Robert (Robb) Costello, 45, Sara Mae Helen Burns 43, Donald Adam Robichaud, 42 / Facebook/Fredericton Police Force

加拿大人悼念Fredericton枪杀案死难者

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 13 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期日加拿大联邦政府总理特鲁多在新布伦瑞克省省会Fredericton市参加了悼念星期五枪击事件中丧生的两位警官和两位平民的活动，会晤了丧生警官的家庭成员和警队的部分成员，并带着小儿子 Hadrien在民众自发设置的悼念点献了花圈。

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Catherine Harrop/CBC

特鲁多献花圈

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特鲁多赞扬两位及时赶到现场却被枪手夺去生命的警官为自己的社区、城市和加拿大尽职尽责、奉献了自己的生命。

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特鲁多说，虽然失去亲人是巨大的悲痛，但有整个社区和加拿大民众的同情和支持，这会帮助失去亲人的几个家庭减轻一些痛苦。

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在被记者问到他的联邦政府会采取什么样的限制枪支措施和采取什么样的措施加强对加拿大警察保护的问题时，特鲁多没有正面给以回答，而是说现在是追悼枪击事件受害者和对整个事件进行反思的时候，而不是决定今后应该采取什么措施的时候。

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联邦政府面临压力

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在加拿大持枪犯罪、特别是最大城市多伦多的枪杀犯罪问题越来越严重的情况下，特鲁多自由党政府正受到拿出有效解决办法的压力。

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45岁的警官Lawrence Robert Costello 和43岁女警官Sara Mae Burns赶到枪击现场后在7点10分被躲在公寓楼高处的枪手用长枪射杀。

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警方在枪战中打伤了枪手Matthew Vincent Raymond，这位48岁的枪手目前正在医院接受治疗，预订的出庭面对刑事指控的时间是8月27日。

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枪手

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警方正在调查Matthew Vincent Raymond开枪杀人的动机。

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有报道说，与枪手Matthew Vincent Raymond接触过的邻居的印象是，这个人待人和善、有礼貌、但似乎寡言少语。

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Fredericton 市警方将在8月18日星期六为两位殉职警官举行葬礼。

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殉职警官

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Jackie McLean 沉浸在悲痛中 / Michael Cole/CBC

Lawrence Robert Costello 担任警官已有20年，家里有四个孩子。他的伴侣 Jackie McLean说，Lawrence对几个孩子的长大成人很是高兴；他告诉过她干警察是高风险工作，但承诺不管工作中发生什么、他总会回家的；可他到现在还没有回来，这实在是让人伤心。

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警官Sara Mae Burns参加Fredericton 警队两年，有3个孩子。

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RCI with Bobbi-Jean MacKinnon、Myfanwy Davies、 Jordan Gill · CBC News

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