17天后母鲸终于不再带着死仔游荡

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加拿大太平洋沿岸海域的一头母性逆戟鲸在幼崽死去后连续17天带着死仔在海中游荡，这让人心酸的场景终于结束了。

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星期六代号为J-35的母性逆戟鲸被见到在加拿大维多利亚附近海域与另一头年幼的逆戟鲸一起猎捕三文鱼。

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鲸鱼研究专家们认为，这头母性逆戟鲸终于渡过了其丧子的悲伤阶段、似乎重新恢复了活力。

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J-35母性逆戟鲸的幼崽在7月24日出生后短时间内死亡，但J-35逆戟鲸在长达17天的时间用内头部顶托、或用嘴咬住死去逆戟鲸幼崽的方式在海水中漫无目的的四处游荡。在J-35母性逆戟鲸终于放弃后、现在该幼崽的尸体应该已经沉入海底，海洋动物专家们已经失去了对其进行尸体解剖检查的机会。

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加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华附近太平洋海域的逆戟鲸数量现在只剩下75头，而且三年内没有任何幼崽存活下来。

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母性逆戟鲸在幼崽死去后带着幼崽尸体游荡一天半天的情况很常见，但长达17天的时间却是没有见过的事情。

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