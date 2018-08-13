加拿大公共退休金已成金融巨头

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加拿大公共退休金在6月底结束的季度中资产与3月底相比增加了105亿加元，达到3666亿加元，是名副其实的金融巨头。

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这新增加的资产中有39亿加元来自打工者和他们的雇主向加拿大公共退休金的供款，另有66亿加元来自该退休基金的投资收入。

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根据加拿大联邦政府公共退休金管理法规，加拿大全国除魁北克省之外的打工者每次得到薪金时都要向公共退休基金交付一定的供款，在加拿大除魁北克之外地区经营的公司企业、政府机关和国营企事业单位也要在每次发放工资时为其雇员支付一定比例的公共退休金；这样在雇员年老退休时就可以从公共退休金中按照自己工作时的供款多少领取一定比例的退休金。

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法语省份魁北克省有自己独立的公共退休金项目。

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加拿大公共退休基金由独立于政府的加拿大退休金计划投资管理委员会CPPIB负责管理经营。

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目前加拿大公共退休基金的5年平均投资回报率是10.4%、10年投资回报率是6.4%。

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精算师们的共识是，要维持加拿大公共退休金项目的正常运转，今后75年该基金每年的平均投资回报率至少要达到3.9%。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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