魁北克省将补偿出租车司机因Uber的损失

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

本周五 (8 月15日 )，魁北克省政府将宣布一个针对出租车司机的补偿项目，以补偿优步（Uber）等平台对出租车许可证造成的价值损失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，魁北克省在 2018 年的省级预算中，为出租车行业分配了近 2.5 亿加元，平均到人头上，每个出租车执照平均约能得到 30,000 加元的补偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在政府正式公布后，魁北克省税务局 Revenu Québec 将向每位出租车执照的持有人发送信件，通知他们具体数额。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Graham Hughes/Canadian Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大蒙特利尔出租车公司协会的发言人George Boussios 表示，看看过去 4年发生的情况，30,000 加元真是微不足道，买一个出租车许可证原来要 20 万加元，现在只有 80,000 加元了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，乘坐共享服务时代的到来使出租车行业的许多司机 “陷入困境”，严重影响了收入和他们的养老金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada