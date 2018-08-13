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加拿大政府拟向“家暴幸存者”提供五天带薪假

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 13 八月, 2018 , 暂无评论 ↓

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生活如果因家暴问题发生危机或变故，当事人会需要处理一系列麻烦事：去医院，去警察局，找住处，见律师……。现在加拿大联邦政府计划向“家暴幸存者”提供特别带薪假，初步设想是10天假，其中5天带薪。

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CBC记者Kathleen Harris报道说，联邦政府将在今年秋季开始向股东、雇主和工会征求意见，从这一步到议会通过劳工法有关条款的修改并开始实施，时间可以长达两年。但是负责此事的加拿大劳工部已经表示会迅速行动。

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一旦新法通过，这项政策将在联邦劳工法管辖下的私营企业实施，例如银行，广播电视，航运、航空公司，电信企业和铁路公司。这些企业有大约90万员工。联邦政府各部门当然也属于联邦劳工法管辖范围，但是政府雇员在享受这项福利之前还需要他们所属的工会和政府谈判，达成新的劳资协议。

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一些加拿大省份已经走在前面

加拿大各省有自己的劳工法和劳保标准。有些省份已经走在了联邦政府前面。新不伦瑞克省政府今年6月提出了就业标准法修改草案，建议向家暴受害者和性侵受害者提供5天带薪假。她们（以及他们）可以连续或间断地请10天假，也可以选择连续休假16周。

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在爱德华王子岛省，反对党议员史蒂芬.迈尔斯（Steven Myers，进步保守党）的个人提案在夏季休会前已经在省议会通过二读。该法案建议让所有工作超过三个月的雇员在遭遇家暴和性侵时有3天带薪假。

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新斯科舍省政府今年五月也已向省议会提交法案，建议允许家暴受害者停薪留职16周。

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安大略省和曼尼托巴省已经开始实施新法。具体规定大同小异，基本上都是向家暴受害者提供5天带薪假，允许她们停薪留职并保证她们能够重返同一岗位。

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经济问题困住受害者

西安大略大学家暴研究中心的社区负责人麦夸里（Barb MacQuarrie）在接受CBC采访时说，多项研究显示，一方面家庭暴力对工作场所的效率和安全影响很大，另一方面，经济上的困窘和对失业的担心会把受害者困在一段暴力关系里。尽管这不是雇主的本意，“但是不给她们时间处理家暴衍生出来的法律、住房、健康等问题，确实会让她们更难走出来。”

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另外，家暴历来是一个难于启齿的话题。新法规有助于鼓励更公开的讨论，并加强各种团体和政府之间的合作。

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加拿大公务员工会的彼得森（Tara Peterson）也说，经济问题确实会困住家暴受害者。而施暴者很明白这一点，这是他们控制受害人的主要手段之一。“对遭遇家暴的人来说，保住工作、经济独立实在是非常、非常重要。”

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新西兰上个月已经通过《家庭暴力-受害者保护法案》，允许家暴受害者休10天带薪假。新法将从明年4月起开始实施。加拿大政府一开始也打算提供10天带薪假，但是后来改为5天。

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新民主党议员马尔科姆森（Sheila Malcolmson）对这个改变表示不满。她认为加拿大联邦应该和新西兰一样提供10天带薪假。

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加拿大妇女基金会说，家暴是加拿大女性陷入贫困的主要原因之一。加拿大全国各地的收容所平均每一夜都要收留大约3300名逃避家暴的女性。有些人还带着孩子。

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根据加拿大统计局2014年的凶杀案统计，在加拿大每六天就有一名女性被伴侣或前伴侣杀害。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris

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