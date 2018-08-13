特鲁多去爱德华王子岛，4 岁儿子陪同

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这个星期一（8月13日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多抵达爱德华王子岛省 P.E.I，他这次访问的目的是听取老年人们关心的问题以及他们的担心，特鲁多把 4 岁的儿子哈德里安（Hadrien）也带上了，准备同时与儿子度过一段美好时光。

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(Isabella Zavarise/CBC)

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加拿大广播公司报道说，星期日特鲁多先是前往了弗雷德里克顿市，那里刚刚发生了枪击事件，有两名警察丧生，特鲁多在那里会晤了弗雷德里克顿警察部队的成员。

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之后，在星期一上午，特鲁多和小哈德里安在爱德华王子岛，他们一起去了米尔顿社区中心 （Milton Community Hall）。

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(Isabella Zavarise/CBC)

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特鲁多告诉记者，让自己的小儿子“看到爸爸做什么”是很重要的。

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在米尔顿社区中心，特鲁多对聚集在大厅的老人们说，因为我有孩子，所以我才做这份工作。

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他说，带着这个小家伙参加这次特别的旅行，不仅能让他看到爸爸不在家的时候都做些时候，也给了父子俩独处的机会。

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向老人介绍新任部长

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在爱德华王子岛，特鲁多向老人们介绍了新上任的联邦老人事务部长费洛梅纳·塔西（Filomena Tassi），并借此机会强调了家庭的重要性。

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他说，家庭的重要性在于它的全部意义 – 我们如何作为社区聚集在一起，如何作为朋友和家庭成员相互依赖，实际上我们是一个社会，一个国家的中心。

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他说，这才是更好的管理国家的方式，而不是整天让选民们担忧。

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特鲁多表示，这些天来在政界有不少政客把注意力放在人们的担心上，在政治上取得成功的一种方法就夸大这些担心，让人们越来越害怕，影响他们的投票方式。

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他说，“这可能是能当选的一种方式，但不是一个真正治理国家的好方法。”

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(Steve Bruce/CBC)

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老年人的担心

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老人事务部长塔西说，她在岛上听到老年人对经济适用房和收入保障比较担心。

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她说，我正在全国各地听取老年人的意见，了解他们的问题，确定我们面临的挑战，寻找解决方案。

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星期一下午，特鲁多和儿子在夏洛特敦市 （Charlottetown）的康诺特广场 （Connaught Square）参加一个的草莓活动。

(Steve Bruce/CBC)

加拿大总理特鲁多上一次去爱德华王子岛是去年的11月份，当时他参加了联合艺术中心 （Confederation Centre of the Arts）的一个讲座。

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